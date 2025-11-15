 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над Россией сбили 64 украинских дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Минувшей ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 64 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Рязанской областью, где были уничтожены 25 беспилотников. Над Ростовской областью ПВО сбила 17 дронов, в Тамбовской — восемь, в Воронежской — пять.

Кроме того, по два аппарата были сбиты в Белгородской, Саратовской, Липецкой и Тульской областях, по одному — в Самарской области и Татарстане.

Росатом раскрыл число беспилотников, атаковавших Нововоронежскую АЭС
Политика
Нововоронежская АЭС

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил об отсутствии пострадавших, отметив, что информация о последствиях на земле уточняется.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев также заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Воронежский губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что в его регионе жертв и разрушений нет.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении беспилотников в небе над Россией. Так, накануне утром военное ведомство заявило о 216 сбитом дроне.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Минобороны ПВО

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Гладков сообщил о погибшем при ударе дрона по Ясным Зорям
Политика
Над шестью районами Ростовской области сбили дроны
Политика
Росатом раскрыл число беспилотников, атаковавших Нововоронежскую АЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Шесть взрослых и ребенок погибли в ДТП в Пермском крае Общество, 09:06
Хуситы пообещали не нападать: что это значит для мировой логистикиПодписка на РБК, 09:02
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Кто из россиян становился чемпионом UFC Спорт, 09:00
Почему население и бизнес закупились валютой в октябреПодписка на РБК, 09:00
«Франко-российский диалог» приостановил организацию поездок в Россию Политика, 09:00
В ГД объяснили, как превратить игроков в тотализатор в инвесторов Инвестиции, 09:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Котлеты с характером: 10 необычных рецептов для дома Вино, 09:00
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В Рязанской области после атаки дронов произошел пожар на предприятии Политика, 08:29
Разведка США обвинила Alibaba в работе на китайских военных Политика, 08:12
За ночь над Россией сбили 64 украинских дрона Политика, 08:10
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
В Воронежской области за ночь сбили шесть беспилотников Политика, 07:44