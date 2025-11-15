За ночь над Россией сбили 64 украинских дрона

Минувшей ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 64 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Рязанской областью, где были уничтожены 25 беспилотников. Над Ростовской областью ПВО сбила 17 дронов, в Тамбовской — восемь, в Воронежской — пять.

Кроме того, по два аппарата были сбиты в Белгородской, Саратовской, Липецкой и Тульской областях, по одному — в Самарской области и Татарстане.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил об отсутствии пострадавших, отметив, что информация о последствиях на земле уточняется.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев также заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Воронежский губернатор Александр Гусев ранее сообщил, что в его регионе жертв и разрушений нет.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении беспилотников в небе над Россией. Так, накануне утром военное ведомство заявило о 216 сбитом дроне.