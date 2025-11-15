Мерц заверил, что ФРГ не депортирует преследуемых по политическим мотивам
Германия не будет депортировать людей, преследуемых по политическим или религиозным мотивам, им разрешено оставаться в стране, заявил канцлер Фридрих Мерц на собрании представителей ХДС и ХСС, передает Welt.
«Тех, кто подвергается политическим или религиозным преследованиям, мы не депортируем. Это совершенно ясно», — заявил канцлер.
При этом Мерц подчеркнул, что те, кто бежал от войн, также должны вернуться после их окончания. В частности, он заявил, что необходимо совместно с Сирией найти способы поощрения мигрантов к участию в восстановлении страны.
В заключение Мерц высказался о перспективах пребывания в Германии для успешно интегрированных мигрантов. Он отметил, что многие из них востребованы в стране, работая врачами и в других профессиях. Политик подчеркнул намерение предоставить таким мигрантам и их семьям возможность остаться при условии их интеграции и способности самостоятельно обеспечивать себя.
Накануне Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением, что молодым украинцам лучше оставаться «служить в своей стране», а не ехать в Германию.
Также Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны возвращаться на родину, так как вооруженный конфликт в их стране завершен, в противном случае их ждет депортация. По данным Министерства внутренних дел, в августе в Германии находилось более 950 тыс. человек из Сирии. Из них 920 уже обязаны покинуть страну.
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев поддержал идею канцлера и заявил, что последний наконец прислушался к предупреждениям о последствиях миграционного кризиса для Запада.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России