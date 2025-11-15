Мерц: Германия не будет депортировать преследуемых по политическим мотивам

Мерц заверил, что ФРГ не депортирует преследуемых по политическим мотивам

Германия не будет депортировать людей, преследуемых по политическим или религиозным мотивам, им разрешено оставаться в стране, заявил канцлер Фридрих Мерц на собрании представителей ХДС и ХСС, передает Welt.

«Тех, кто подвергается политическим или религиозным преследованиям, мы не депортируем. Это совершенно ясно», — заявил канцлер.

При этом Мерц подчеркнул, что те, кто бежал от войн, также должны вернуться после их окончания. В частности, он заявил, что необходимо совместно с Сирией найти способы поощрения мигрантов к участию в восстановлении страны.

В заключение Мерц высказался о перспективах пребывания в Германии для успешно интегрированных мигрантов. Он отметил, что многие из них востребованы в стране, работая врачами и в других профессиях. Политик подчеркнул намерение предоставить таким мигрантам и их семьям возможность остаться при условии их интеграции и способности самостоятельно обеспечивать себя.

Накануне Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с заявлением, что молодым украинцам лучше оставаться «служить в своей стране», а не ехать в Германию.

Также Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны возвращаться на родину, так как вооруженный конфликт в их стране завершен, в противном случае их ждет депортация. По данным Министерства внутренних дел, в августе в Германии находилось более 950 тыс. человек из Сирии. Из них 920 уже обязаны покинуть страну.

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев поддержал идею канцлера и заявил, что последний наконец прислушался к предупреждениям о последствиях миграционного кризиса для Запада.