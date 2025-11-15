 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Семь человек погибли при взрыве в полицейском участке в Индии

В результате взрыва в полицейском участке населенного пункта Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии погибли семь человек, 27 человек получили ранения, сообщил NDTV со ссылкой на источники.

По данным источников NDTV, число жертв может возрасти, поскольку пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Большинство погибших — полицейские и криминалисты. Среди жертв также два чиновника.

Взрыв произошел во время проверки сотрудниками полиции конфискованных взрывчатых веществ.

Автомобиль в Нью-Дели взорвал террорист-смертник
Общество
Фото: Manish Swarup / AP / ТАСС

Как пишет телеканал, полицейский участок в Новгаме выявил сеть террористов, размещавших плакаты группировки «Джаиш-е-Мухаммад». В ходе расследования были изъяты крупные партии взрывчатки и задержаны несколько людей, причастных к деятельности группировки.

Ранее, 10 ноября, в центре Дели возле станции метро Red Fort взорвался автомобиль, который подорвал террорист-смертник. В результате погибли 13 человек, более 20 пострадали. По данным NDTV, человек, взорвавший автомобиль, мог принадлежать к той же террористической группировке, у членов которой изъяли взрывчатку и переместили в полицейский участок.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Егор Алимов
Индия взрыв взрывное устройство

