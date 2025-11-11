Автомобиль в Нью-Дели взорвал террорист-смертник

Предполагаемый преступник — 36-летний доктор Умар Мохаммад, который мог быть связан с одной из террористических групп, сообщают индийские СМИ. В результате взрыва погибли девять человек, еще 20 пострадали

Фото: Manish Swarup / AP / TASS

Подрыв автомобиля Hyundai i20 в центре Нью-Дели 10 ноября совершил террорист-смертник, сообщают NDTV и News18.

Предполагаемый преступник — владелец автомобиля, врач Умар Мохаммад 1989 года рождения, который работал в одном из медицинских колледжей. Как пишет India Today, следователи полагают, что он был членом террористической группы, действующей в округе Фаридабад (штат Харьяна) и оказавшейся под наблюдением служб безопасности в связи с подозрениями в участии в боевых действиях.

Взрыв прогремел накануне днем неподалеку от Красного форта, одной из главных достопримечательностей Нью-Дели. По данным источников India Today, Мохаммад спланировал его вместе с двумя сообщниками после недавних арестов в Фаридабаде. Накануне власти сообщили, что провели там антитеррористическую операцию, в ходе которой задержали троих подозреваемых и изъяли у них 350 кг взрывчатки и оружие.

«Умар Мохаммад и его сообщники использовали аммиачно-нитратное топливо (ANFO) для совершения атаки», — сообщили источники NDTV. По словам собеседников канала, перед взрывом машина простояла на парковке возле Красного форта более трех часов, предполагаемый смертник за это время не выходил из автомобиля.

В результате атаки погибли по меньшей мере девять человек, еще 20 пострадали. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям жертв. В Нью-Дели объявили режим повышенной готовности, а в других штатах усилили меры безопасности. Как передает India Today, задержаны двое братьев Мохаммада, у других его родственников изъяли мобильные телефоны.