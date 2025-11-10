 Перейти к основному контенту
Общество
0

В центре Нью-Дели взорвался автомобиль

В центре Нью-Дели взорвался автомобиль, погибли восемь человек

В результате взрыва автомобиля возле станции метро Red Fort в Нью-Дели погибли по меньшей мере восемь человек и 24 получили ранения, передает Times of India.

Взрыв также спровоцировал пожар, от которого пострадали стоявшие рядом автомобили.

После взрыва в столице Индии был объявлен режим повышенной готовности. Причина взрыва пока неизвестна.

Материал дополняется.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой

Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Саркози покидает тюрьму в Париже. Видео Политика, 17:47
«На риск нет спроса». Что будет с криптовалютами в ближайшее время Крипто, 17:47
Жертвы и миллион беженцев: что творится на Филиппинах после супертайфуна Общество, 17:46 
В центре Нью-Дели взорвался автомобиль Общество, 17:42
Забытой со связанными руками клиентке интерната ампутировали кисти Общество, 17:41
FA объяснил противоречия в политике первой и второй администраций Трампа Политика, 17:38
Председатель парламента Сербии прибыла с визитом на Украину Политика, 17:37
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Лукашенко предупредил США, что держит ядерное оружие «в надежном месте» Политика, 17:22
Хватит работать там, куда позовут: как строить карьеру в виде трека Образование, 17:20
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Суд арестовал пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в московском метро Общество, 17:07
Премия или дисконт. Как инвестбанки оценили «Дом.РФ» перед IPOПодписка на РБК, 17:03
Сначала человек, потом профи: главное при найме — soft skills кандидата Образование, 16:53