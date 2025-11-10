В центре Нью-Дели взорвался автомобиль
В результате взрыва автомобиля возле станции метро Red Fort в Нью-Дели погибли по меньшей мере восемь человек и 24 получили ранения, передает Times of India.
Взрыв также спровоцировал пожар, от которого пострадали стоявшие рядом автомобили.
После взрыва в столице Индии был объявлен режим повышенной готовности. Причина взрыва пока неизвестна.
Материал дополняется.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам
Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой