В центре Нью-Дели взорвался автомобиль, погибли восемь человек

В результате взрыва автомобиля возле станции метро Red Fort в Нью-Дели погибли по меньшей мере восемь человек и 24 получили ранения, передает Times of India.

Взрыв также спровоцировал пожар, от которого пострадали стоявшие рядом автомобили.

После взрыва в столице Индии был объявлен режим повышенной готовности. Причина взрыва пока неизвестна.

Материал дополняется.