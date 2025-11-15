 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Итальянская газета выпустила интервью Лаврова после отказа Corriere

Газета Verita опубликовала интервью Лаврова после отказа Corriere della Sera

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова опубликовала итальянская газета La Verita после того, как газета Corriere della Sera отказалось от публикации полной версии ответа министра.

«Мы делаем это потому, что запрос на интервью с неудобным собеседником, а затем отказ публиковать его слова просто потому, что они нежелательны, поднимает вопрос прозрачности: мы считаем, что читатели имеют право слышать даже спорные мнения, чтобы сформировать собственное», — говорится в тексте La Verita.

МИД назвал причину отказа Corriere della Sera публиковать ответ Лаврова
Политика
Сергей Лавров

13 ноября МИД России заявил, что Corriere della Sera отказалась публиковать полную версию интервью Лаврова из-за «спорных утверждений» в его словах. В сообщении говорится, что российская сторона предложила газете эксклюзивное интервью Лаврова после того, как «заметила усиливающийся поток фейков о России» в итальянских СМИ.

Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную — на сайте — также было отклонено. Российская сторона расценила отказ как акт «вопиющей цензуры» и нарушение прав итальянцев на доступ к информации.

Также МИД опубликовал обе версии интервью — полную и отредактированную Corriere della Sera, утверждая, что из текста убрали «все неудобные для официального Рима моменты».

В опубликованном на сайте МИД интервью Сергей Лавров опровергает утверждения о «неготовности России к переговорам», указывая, что после саммита в Анкоридже Москва ожидала ответа Вашингтона на представленный план мирного урегулирования.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что цели специальной военной операции не включают захват территорий, а направлены на защиту населения и обеспечение безопасности России. Лавров подтвердил в интервью стремление к нейтральному и внеблоковому статусу Украины, одновременно обвиняя Запад в ведении «войны через посредников».

Касаясь отношений с Италией, министр отметил, что «недружественной» Москва считает не итальянскую нацию, а политику правительства, выражая готовность к восстановлению диалога при условии проявления Римом готовности к взаимоуважению.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Сергей Лавров интервью Газета публикация Италия
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года

