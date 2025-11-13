МИД назвал причину отказа Corriere della Sera публиковать ответ Лаврова

Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать полную версию интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявив о «спорных утверждениях» в его словах. Об этом сообщает пресс-служба МИДа России.

В сообщении говорится, что российская сторона предложила газете эксклюзивное интервью Лаврова после того, как «заметила усиливающийся поток фейков о России» в итальянских СМИ.

Редакция газеты согласилась и направила список вопросов, на которые Лавров дал развернутые ответы. Однако, после получения материалов, газета отказалась публиковать интервью.

«Нам «объясняли», что слова С.В.Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объёмов», — отметили дипломаты.

Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную — на сайте — также было отклонено.

Российская сторона расценила отказ как акт «вопиющей цензуры» и нарушение права итальянцев на доступ к информации.

МИД опубликовал обе версии интервью — полную и отредактированную редакцией, утверждая, что из текста убрали «все неудобные для официального Рима моменты».

В интервью, опубликованном на сайте МИД, Сергей Лавров отвергает обвинения в «неготовности России к переговорам» и утверждает, что после саммита в Анкоридже Россия ждала ответа США по предложенному плану мирного урегулирования.

Лавров также подчеркивает, что цель военной операции — не захват территорий, а защита населения и обеспечение безопасности России. Лавров заявляет, что Россия стремится к нейтральному и внеблоковому статусу Украины, обвиняет Запад в ведении «прокси-войны» против России.

Об Италии Лавров говорит, что «недружественным» является не народ, а правительство, и Москва готова к восстановлению диалога, если Рим проявит готовность к взаимоуважению.