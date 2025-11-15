 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичам рассказали, когда наступят первые осенние заморозки

Вильфанд: первые заморозки в Москве ожидаются в эти выходные

Первые заморозки придут в Москву в воскресенье, 16 ноября, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в течение ближайших пяти дней столицу ожидает существенное похолодание. В субботу, 15 ноября, температура понизится до нуля градусов, а наиболее резкое понижение температуры прогнозируется на воскресенье, когда ожидаются первые осенние заморозки. Вильфанд пояснил, что это связано с приближением хорошо выраженного холодного фронта, который принесет в столицу осадки в виде дождя и мокрого снега.

В Подмосковье пошел снег
Общество

Также Вильфанд рассказал «Интерфаксу», что 16 ноября температура упадет до минус восьми в Московском регионе, на протяжении дня она будет отрицательной. «Все-таки минус 8 это уже не легкие морозцы, это уже такой морозец нормальный для Москвы», — сказал он. Вильфанд уточнил, что начало следующей недели ознаменуется легким потеплением по сравнению с выходными.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 15 ноября сильный снегопад может обрушиться на Москву. По его информации, в столице выпадет до 15 мм осадков — почти треть месячной нормы, высота снежного покрова достигнет 3–4 см, а гололедица будет толщиной до 7–12 мм.

Егор Алимов
Роман Вильфанд Заморозки Москва Погода
Роман Вильфанд фото
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
