В Подмосковье пошел снег, видео жители региона публикуют в соцсетях. Синоптик Михаил Леус сообщил, что снег выпал в северных районах Московской области, в частности в Сергиево-Посадском.

Столичный главк МЧС ранее предупредил о мокром снеге в столице. По данным ведомства, он пойдет в период с 23:00 пятницы до 10:00 субботы.