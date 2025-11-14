 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Сильный снегопад обрушится на Москву в субботу

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В субботу в Москве выпадет до 15 мм осадков — почти треть месячной нормы, высота снежного покрова достигнет 3–4 см, а гололедица будет толщиной до 7–12 мм. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на субботу при прохождении холодного фронта дождь перейдет в интенсивный снегопад. К 9:00 при температуре 0 градусов появится неустойчивый снежный покров высотой 1–3 см, а к полудню достигнет 4 см. Днем температура не поднимется выше плюс 2 градусов, при порывах ветра до 11 м/с будет ощущаться как минус 3 градуса.

К вечеру осадки прекратятся, и после 20:00 ожидаются заморозки до минус 1 градуса с образованием гололедицы. В воскресенье ночью в столице прогнозируются морозы до минус 3–5 градусов, в Подмосковье — до минус 8 градусов.

Снежный покров будет неустойчивым и растает к середине недели, но к следующим выходным появится вновь. К концу ноября, согласно климатической норме, в Москве установится постоянный снежный покров высотой 3–8 см.

В Гидрометцентре предупредили о заметно более холодной зиме в этом году
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Предстоящая зима в России ожидается холоднее, чем в предыдущем году, но температура все равно будет около или выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «РИА Новости». По его словам, в течение зимы прогнозируется много оттепелей, но также ожидаются периоды с морозами до минус 20 градусов и ниже. Вероятность такого сценария специалист оценил в 65–68%.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Погода Москва снег первый снег гололедица

В Гидрометцентре предупредили о заметно более холодной зиме в этом году
Общество
