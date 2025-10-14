 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Польше заявили о невозможности бесконечно принимать украинских беженцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша не может бесконечно принимать беженцев с Украины, вместо этого необходимо интегрировать в общество тех украинцев, которые уже проживают в стране, заявил глава президентского бюро международной политики Польши Марцин Пшидач в эфире RMF24.

«Когда масштабы превышают возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Я думаю, что мы уже на грани — большего мы не можем принять», — сказал Пшидач (цитата по «РБК-Украина»).

По словам польского чиновника, в настоящее время на территории страны находятся около 1,5 млн граждан Украины, но за последние пять лет польское гражданство получили только 26 тыс. человек. 

В Австрии беженцы с Украины лишатся безусловного семейного пособия
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на апрель 2025 года, на территории всей Европы находятся примерно 6,4 млн украинских беженцев. Лидерами по их приему являются Германия (1,24 млн человек) и Россия (1,22 млн), а также Польша (почти 1 млн).

Ранее об ужесточении правил приема украинских беженцев заявили власти Швейцарии, Австрии и Нидерландов.

В середине сентября сейм Польши принял закон, ужесточающий условия выплаты социального пособия иностранцам, в том числе украинским беженцам.

Согласно новому документу, управление соцстрахования будет ежемесячно проверять, проживают ли получатели помощи в Польше и были ли они в предыдущем месяце экономически активными. В случае, если человек не работал, выплату приостановят. Также иностранцы должны будут зарабатывать не менее 50% от минимальной зарплаты.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Польша Украина украинские беженцы
Материалы по теме
В Нидерландах заставят украинских мужчин-беженцев самим искать себе жилье
Общество
В Австрии беженцы с Украины лишатся безусловного семейного пособия
Политика
Швейцария откажется принимать беженцев из западных областей Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 09:57
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Красноярский край заложил 15% бюджета на меры соцподдержки Пресс-релиз, 15:45
На Алтае решили полностью запретить продавать алкоголь в выходные Общество, 15:43
В Польше заявили о невозможности бесконечно принимать украинских беженцев Политика, 15:42
На Украине рассмотрят вопрос о создании Одесской военной администрации Политика, 15:42
В Ленобласти выросло число погибших от суррогатного алкоголя Общество, 15:39
Чемпионка US Open проиграла 219-й ракетке мира на крупном турнире в Нинбо Спорт, 15:37
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Путин принял в Кремле главу «Норникеля» Потанина Бизнес, 15:34
Электромеханика насмерть придавило лифтом в МГТУ им. Баумана Общество, 15:32
Порошенко оценил шансы Украины на победу без участия иностранных войск Политика, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Семак отреагировал на слова министра спорта, спросившего, кто он Спорт, 15:13
Инвестиции в отраслевое сообщество как стратегический актив: кейс FINEX Отрасли, 15:12
На Украине сообщили о почти 290 тыс. покинувших свои части военных Политика, 15:12