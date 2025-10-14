В Польше заявили о невозможности бесконечно принимать украинских беженцев

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша не может бесконечно принимать беженцев с Украины, вместо этого необходимо интегрировать в общество тех украинцев, которые уже проживают в стране, заявил глава президентского бюро международной политики Польши Марцин Пшидач в эфире RMF24.

«Когда масштабы превышают возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Я думаю, что мы уже на грани — большего мы не можем принять», — сказал Пшидач (цитата по «РБК-Украина»).

По словам польского чиновника, в настоящее время на территории страны находятся около 1,5 млн граждан Украины, но за последние пять лет польское гражданство получили только 26 тыс. человек.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на апрель 2025 года, на территории всей Европы находятся примерно 6,4 млн украинских беженцев. Лидерами по их приему являются Германия (1,24 млн человек) и Россия (1,22 млн), а также Польша (почти 1 млн).

Ранее об ужесточении правил приема украинских беженцев заявили власти Швейцарии, Австрии и Нидерландов.

В середине сентября сейм Польши принял закон, ужесточающий условия выплаты социального пособия иностранцам, в том числе украинским беженцам.

Согласно новому документу, управление соцстрахования будет ежемесячно проверять, проживают ли получатели помощи в Польше и были ли они в предыдущем месяце экономически активными. В случае, если человек не работал, выплату приостановят. Также иностранцы должны будут зарабатывать не менее 50% от минимальной зарплаты.