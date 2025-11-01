 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Польша ужесточила правила для украинских беженцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

С 1 ноября 2025 года в Польше вступили в силу новые правила относительно проживания украинских беженцев в центрах коллективного размещения. Новые требования были утверждены Министерством внутренних дел и администрации (MSWiA) Польши.

Бесплатное заселение и пребывание в таких центрах отныне доступно только для наиболее уязвимых категорий граждан:

  • людей с инвалидностью и тех, кто ухаживает за ними (если они не получают пособие);
  • пенсионеров (женщин от 60 лет и мужчин от 65);
  • беременных женщин.

Также с 1 ноября лицам, получающим польскую пенсию, придется платить за проживание 15 злотых (329 руб.) в день, независимо от размера пенсии.

Кроме того, возможность бесплатного проживания утратили лица, воспитывающие не менее троих детей (если все трое старше семи лет).

Для людей, которые больше не смогут пользоваться центрами коллективного размещения, власти республики вместе с Польским Красным Крестом и фондом «Польский центр международной помощи» реализуют проект «Вместе к независимости». Он предусматривает среди прочего субсидии на аренду жилья и оплату курсов польского языка.

В конце 2025 года также меняется процедура регистрации украинских беженцев. Теперь Пограничная служба Польши обязана вносить в электронную базу данные загранпаспортов граждан Украины, снимать отпечатки пальцев у всех пересекающих границу, обеспечивать личное присутствие детей при получении номера PESEL (аналог ИНН), независимо от возраста.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Польша Украина беженцы Военная операция на Украине
