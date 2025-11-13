Три аэропорта России приостановили полеты
Аэропорты Пензы, Саратова (Гагарин) и Тамбова приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнил он.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе введен план «Ковер». Ранее в области также предупредили о беспилотной опасности.
До этого Кореняко объявил ограничения на отправку и прием рейсов для авиагаваней Волгограда и Геленджика. Таким образом, с вечера 13 ноября временно не работают пять аэропортов России. Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников
