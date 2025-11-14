Гросси ответил на слова Трампа данными об отсутствии ядерных испытаний

Рафаэль Гросси (Фото: пресс-служба ГК «Росатом» / ТАСС)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало признаков проведения ядерных испытаний в мире, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия другими странами.

«Как вы знаете, в Вене у нас есть организация, отслеживающая проведение испытаний ядерного оружия. И, согласно мониторинговой системе, не было никаких событий, свидетельствующих о проведении таких испытаний, и, я надеюсь, так и будет в дальнейшем», — сказал Гросси, общаясь с журналистами в Калининграде (цитата по «РИА Новости»).

В начале ноября Трамп сообщил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами якобы на фоне проведения испытаний в других странах.

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возобновления ядерных испытаний другими странами — участницами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Москва предпримет «адекватные действия». Он также поручил МИДу и силовым структурам оценить целесообразность начала работ по подготовке таких испытаний.