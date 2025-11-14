В Тульской области помешали мужчине взорвать газ в многоквартирном доме

Фото: Официальный представитель МВД России Ирина Волк / Telegram

В Тульской области мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения намеренно открыл газовые конфорки на кухне и сообщил о намерении устроить взрыв в многоквартирном доме, ему помешали прибывшие сотрудники ГАИ, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

В помещении ощущался резкий запах газа. Прибывшие инспекторы перекрыли подачу газа в квартире и открыли окна. «В этот момент гражданин потянулся к зажигалке. Сотрудники пресекли противоправные действия злоумышленника, а затем доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 105 УК (покушение на убийство). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК.

8 ноября в Тульской области произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме в поселке Куркино. В результате взрыва обрушились стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей, трое человек пострадали.

По данным следствия, причиной взрыва стали действия местного жителя. Он открыл газ в своей квартире и лег спать, а после пробуждения решил закурить. Мужчину разбудил стук в дверь, когда к нему пришли сотрудники газовой службы.