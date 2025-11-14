 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

В Тульской области помешали мужчине взорвать газ в многоквартирном доме

Фото: Официальный представитель МВД России Ирина Волк / Telegram
Фото: Официальный представитель МВД России Ирина Волк / Telegram

В Тульской области мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения намеренно открыл газовые конфорки на кухне и сообщил о намерении устроить взрыв в многоквартирном доме, ему помешали прибывшие сотрудники ГАИ, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

В помещении ощущался резкий запах газа. Прибывшие инспекторы перекрыли подачу газа в квартире и открыли окна. «В этот момент гражданин потянулся к зажигалке. Сотрудники пресекли противоправные действия злоумышленника, а затем доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ст. 105 УК (покушение на убийство). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК.

Виновник взрыва в Куркино заявил, что забыл о газе и закурил
Общество
Фото:СУ СК России по Тульской области

8 ноября в Тульской области произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме в поселке Куркино. В результате взрыва обрушились стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей, трое человек пострадали.

По данным следствия, причиной взрыва стали действия местного жителя. Он открыл газ в своей квартире и лег спать, а после пробуждения решил закурить. Мужчину разбудил стук в дверь, когда к нему пришли сотрудники газовой службы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Тульская область взрыв газа в жилом доме покушение на убийство

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Виновник взрыва в Куркино заявил, что забыл о газе и закурил
Общество
До взрыва в Куркино жители дома заметили утечку газа
Общество
Автомобиль в Нью-Дели взорвал террорист-смертник
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
Бывший зам Краснова в Генпрокуратуре перейдет в Верховный суд Общество, 19:15
Пойманный на кокаине Морозов сыграет за «Спартак» в матче с «Северсталью» Спорт, 19:14
В Тульской области помешали мужчине взорвать газ в многоквартирном доме Общество, 19:12
Для тех, кто искал: перстень по мотивам карт Таро и базовый трикотаж Стиль, 19:08
Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать связи Эпштейна с Клинтоном Политика, 19:06
Притворявшейся беременной жительнице Приморья дали 5 лет колонии Общество, 19:02
Росстат оценил замедление экономики в третьем квартале Экономика, 19:01
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Автомобиль упал с многоуровневой парковки в Москве Общество, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ГК «Полипласт» представила инновационные решения на выставке «Химия-2025» Пресс-релиз, 18:57
Махачев перевесил соперника перед боем за титул чемпиона UFC Спорт, 18:48
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Лукашенко о майнинге и «крест смерти» для биткоина. События крипторынка Крипто, 18:41
5 советов, которые помогут увеличить повторные продажи Образование, 18:37