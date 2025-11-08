Двое человек пострадали при обрушении дома в поселке Тульской области

Двое человек госпитализированы в результате обрушения стены при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу», — написал Миляев. Он добавил, что информация по пострадавшим уточняется.

На место происшествия направили семь бригад скорой помощи, первая прибыла спустя 12 минут после взрыва. В школе № 1 на улице Октябрьской организовали пункт временного пребывания, написал Миляев.

Взрыв газа произошел утром 8 ноября. Вследствие этого произошло частичное обрушение конструкций: торцевой стены первого подъезда, кровли и межэтажных перекрытий со второго по третий этаж.