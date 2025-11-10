 Перейти к основному контенту
Общество
0

Виновник взрыва в Куркино заявил, что забыл о газе и закурил

СК: причастный к взрыву дома в Куркино закурил, забыв о включенном газе
Фото: СУ СК России по Тульской области
Фото: СУ СК России по Тульской области

Фигурант дела о частичном обрушении многоквартирного дома в поселке Куркино Тульской области рассказал следователям, что забыл о включенном газе в своей квартире и решил закурить. Об этом «РИА Новости» сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.

«По версии следствия, обвиняемый открыл газ в своей квартире и лег спать, а затем, проснувшись, решил закурить», — сказала собеседница агентства.

В правоохранительных органах добавили, что мужчину разбудил стук в дверь, когда к нему пришли сотрудники газовой службы. Специалистов вызвали соседи, почувствовавшие запах газа.

Взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме на улице Ленина в Куркино произошел утром 8 ноября. Из-за взрыва обрушились стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. В результате были госпитализированы четыре человека. В областной прокуратуре РБК сообщили, перед взрывом жильцы дома почувствовали запах газа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса). В понедельник, 10 ноября, суд арестовал фигуранта этого дела на два месяца.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
взрыв газа в жилом доме Тульская область Следственный комитет

