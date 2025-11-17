F6 рассказала, как мошенники с помощью игр украли через детей ₽850 млн

Фото: Christoph Hardt / IMAGO / Global Look Press

Кибермошенникам удалось за первые десять месяцев похитить через детей более 850 млн руб., выйдя на них через Minecraft, Roblox и другие игры, а также через соцсети и мессенджеры. Об этом говорится в сообщении компании по борьбе с киберпреступностью F6, поступившем в РБК.

Эксперты сообщили, что самый популярный способ выйти на ребенка — компьютерные игры. «Причина высокой активности мошенников в играх — в том, что через них проще и быстрее установить первоначальный контакт с ребенком, не привлекая внимания родителей», — сообщает F6. Чаще всего злоумышленники знакомятся с детьми в игровых чатах в Roblox, Minecraft и его модификациях. В некоторых неофициальных модификациях Minecraft ограничения на обмен сообщениями отсутствуют, что упрощает мошенникам доступ к детям. Но и в тех играх, где чат модерируется, злоумышленники находят способ обойти ограничения.

«В Minecraft и Roblox ничто не мешает злоумышленнику указать ID аккаунта Telegram в своем игровом никнейме, даже в чате с самой жесткой модерацией. А затем в общении с другими пользователями чата объяснить, как «найти» себя в мессенджере, чтобы продолжить переписку за пределами платформы», — рассказали в компании. Мошенники обещают подарить игровую валюту или ценный внутриигровой предмет, повысить рейтинг и дать преимущество против других игроков. Предлагают также поучаствовать в розыгрыше от популярного блогера.

Кибермошенники также используют популярную среди геймеров соцсеть Discord. Мошенник под видом девушки-геймера несколько дней играет и общается с намеченной жертвой, после чего предлагает продолжить переписку в Telegram.

В зависимости от сценария злоумышленник может начать атаку с заданий: прислать скриншот любимого внутриигрового предмета, сфотографировать себя или родителей. Может также попросить сделать скриншот рабочего экрана на смартфоне родителей, где видны иконки мобильных банков. После этого мошенник начинает давить на несовершеннолетнего. Если он не продолжит выполнять задания, следуют угрозы сообщить родителям о действиях ребенка либо подвести самих родителей под уголовную ответственность из-за выполнения заданий.

Главная цель злоумышленников — убедить ребенка взять телефон родителей, войти в личный кабинет мобильного банка и перевести деньги. Преступники подробно инструктируют, как узнать пароль от приложения банка на родительском телефоне, и требуют перевести деньги на посторонние счета или оформить кредит.

Когда для разблокировки смартфона и банковского приложения требуется отпечаток, мошенники инструктируют детей, чтобы они приложили палец родителя к экрану смартфона, пока он спит.

Число вовлеченных в мошенничество детей за два года выросло на 30%, говорил ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. Злоумышленники нередко в разговоре с детьми представляются сотрудниками госорганов — например, Росфинмониторинга или ФНС. Мошенники сообщают, что у родителей есть неучтенные ценности и им грозит уголовное преследование. Ребенка убеждают сохранить все в секрете от взрослых и передать все «неучтенные» деньги и драгоценности курьеру.

Ранее киберполиция сообщала о схеме мошенничества в игре Roblox. По данным ведомства, за девять месяцев 2025 года количество жертв кибермошенников среди детей выросло на 120%.