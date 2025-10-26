 Перейти к основному контенту
В России резко выросло число пострадавших от киберпреступлений детей

МВД: число пострадавших от киберпреступлений детей выросло на 120% с начала года
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Thomas Trutschel / imago-images.de / Global Look Press
Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев 2025 года, возросло на 120%, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в телеграм-канале.

Интернет, несмотря на широкие возможности, «открывает дверь для мошенников, агрессии и фейков», говорится в публикации ведомства. По информации УБК, мошенники «научились похищать значительные средства, воздействуя на детей», используя психологические манипуляции.

Мошенники начали рассылать фишинговые ссылки на «приз» от маркетплейса
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Защитить детей от киберпреступников могут родители. Ведомство советует научить ребенка основам цифровой грамотности — не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные, пароли и одноразовые коды и т.д.

Совместные просмотры фильмов, участие в играх и обсуждение блогеров помогают родителям оставаться в курсе интересов ребенка и «мягко объяснять, где безопасно, а где манипуляция», отметили в ведомстве.

В сентябре в МВД описали среднестатистический портрет жертвы мошенников. Типичными жертвами кибермошенников чаще всего становятся социально активные и финансово обеспеченные граждане в возрасте от 30 до 70 лет. Эти люди обычно имеют стабильную работу, положительную кредитную историю и сбережения. Для них характерно ответственное отношение к гражданским обязанностям, готовность сотрудничать с государственными институтами и активная жизненная позиция.

При этом их финансовая грамотность и социальная вовлеченность, вопреки ожиданиям, не защищают от мошеннических схем, а, наоборот, делают их более уязвимыми для целенаправленных атак злоумышленников, пояснили в ведомстве.

Полина Минаева
киберполиция Дети киберпреступность
