В России резко выросло число пострадавших от киберпреступлений детей
Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев 2025 года, возросло на 120%, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в телеграм-канале.
Интернет, несмотря на широкие возможности, «открывает дверь для мошенников, агрессии и фейков», говорится в публикации ведомства. По информации УБК, мошенники «научились похищать значительные средства, воздействуя на детей», используя психологические манипуляции.
Защитить детей от киберпреступников могут родители. Ведомство советует научить ребенка основам цифровой грамотности — не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать личные данные, пароли и одноразовые коды и т.д.
Совместные просмотры фильмов, участие в играх и обсуждение блогеров помогают родителям оставаться в курсе интересов ребенка и «мягко объяснять, где безопасно, а где манипуляция», отметили в ведомстве.
В сентябре в МВД описали среднестатистический портрет жертвы мошенников. Типичными жертвами кибермошенников чаще всего становятся социально активные и финансово обеспеченные граждане в возрасте от 30 до 70 лет. Эти люди обычно имеют стабильную работу, положительную кредитную историю и сбережения. Для них характерно ответственное отношение к гражданским обязанностям, готовность сотрудничать с государственными институтами и активная жизненная позиция.
При этом их финансовая грамотность и социальная вовлеченность, вопреки ожиданиям, не защищают от мошеннических схем, а, наоборот, делают их более уязвимыми для целенаправленных атак злоумышленников, пояснили в ведомстве.
