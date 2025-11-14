 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Оренбурга приостановил полеты из-за плана «Ковер» в области

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Мера принята ради безопасности полетов, отметил Кореняко.

По всей Оренбургской области введен план «Ковер» с 8:30 мск, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, говорится в приложении МЧС.

До 11 возросло число аэропортов, временно прекративших полеты
Политика

Ограничения на полеты в Оренбурге вводят второй раз за сутки 14 ноября. Впервые их объявили в 4:30 мск, они действовали чуть более трех часов.

Минобороны сообщило утром о перехвате военными одного дрона над Оренбургской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Оренбург аэропорты приостановка полетов

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В аэропортах Геленджика и Волгограда ввели ограничения на полеты
Общество
В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Политика
Три аэропорта России приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
СТД «Петрович» вошел в рейтинг топ-работодателей России РБК+, 10:00
Задержание и показания готовивших убийство военного на кладбище. Видео Политика, 09:48
Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск Политика, 09:48
Передача Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон» Спорт, 09:42
Проблема кассовых разрывов: что меняет новый налоговый законПодписка на РБК, 09:40
Названы районы Москвы — лидеры по темпам роста цен на массовое жилье Недвижимость, 09:37
Сборная Франции отобралась на ЧМ по футболу, разгромив Украину Спорт, 09:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Роналду впервые удалили в матче за сборную Спорт, 09:33
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Поезда в Крым задержались на 4,5 часа на фоне атак БПЛА на регион Политика, 09:31
Названы самые популярные страны для путешествий на Новый год Недвижимость, 09:31
Метеоролог объяснила фиолетовое небо над Москвой Общество, 09:28
За подготовку убийства военного в Москве пообещали заплатить метадоном Политика, 09:19
«Дом.РФ» объявил диапазон цен для IPO на Московской бирже Инвестиции, 09:19