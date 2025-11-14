Аэропорт Оренбурга приостановил полеты из-за плана «Ковер» в области
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Мера принята ради безопасности полетов, отметил Кореняко.
По всей Оренбургской области введен план «Ковер» с 8:30 мск, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, говорится в приложении МЧС.
Ограничения на полеты в Оренбурге вводят второй раз за сутки 14 ноября. Впервые их объявили в 4:30 мск, они действовали чуть более трех часов.
Минобороны сообщило утром о перехвате военными одного дрона над Оренбургской областью.
