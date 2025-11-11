Аэропорт Оренбурга закрыли для полетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщает представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

Представитель ведомства пояснил, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, на территории региона объявили опасность атаки БПЛА. Об этом он написал в своем телеграм-канале в 10:40 мск. В 11:48 Солнцев добавил, что в регионе также ввели план «Ковер».

Ранее план «Ковер» также объявили в Пензенской области.

Утром 11 ноября полеты ограничили в аэропортах Саратова и Самары. В Саратове и Пензе ограничения сняли в 11:06 мск, в Самаре прием и выпуск судов возобновили в 11:56.