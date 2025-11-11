 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Оренбурга закрыли для полетов

Сюжет
Военная операция на Украине

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Оренбурга, сообщает представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

Представитель ведомства пояснил, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, на территории региона объявили опасность атаки БПЛА. Об этом он написал в своем телеграм-канале в 10:40 мск. В 11:48 Солнцев добавил, что в регионе также ввели план «Ковер».

Губернатор сообщил о введении плана «Ковер» в Пензенской области
Политика

Ранее план «Ковер» также объявили в Пензенской области.

Утром 11 ноября полеты ограничили в аэропортах Саратова и Самары. В Саратове и Пензе ограничения сняли в 11:06 мск, в Самаре прием и выпуск судов возобновили в 11:56.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
аэропорты ограничения Оренбург

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полеты
Политика
Аэропорт Саратова второй раз с начала суток ввел ограничения на полеты
Политика
Два аэропорта ввели временные ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Исламабаде террорист подорвал себя у здания суда Политика, 12:21
Кремль заявил об отсутствии обсуждения с США проблемы ядерных испытаний Политика, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Хабаровском крае предложили электроизгороди для защиты от хищников Общество, 12:20
Олимпийский чемпион Устюгов рассказал о пропаже его необычных лыж Спорт, 12:18
Правкомиссия одобрила повышение штрафов за экономические преступления Экономика, 12:16
Аналитики оценили рост цен на новостройки Москвы в октябре Недвижимость, 12:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Дэвид Салэй получил Букеровскую премию за роман «Плоть» Общество, 12:14
«Новые воротнички»: почему компании начали ценить кандидатов без диплома Образование, 12:09
«Ростех» ответил на сообщения об уменьшении дальности полета МС-21 Общество, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
В cенате США представили новую версию билля о структуре крипторынка Крипто, 12:00
РБК представил новый рейтинг российских работодателей Бизнес, 12:00
Жительнице Приамурья приписали долг за воду в 11,5 млн рублей из-за сбоя Общество, 11:58