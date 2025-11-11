 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Женщина пострадала при атаке БПЛА на Саратовскую область

Губернатор Бусаргин: женщина пострадала при атаке БПЛА на Саратовскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки дронов на Заводской район Саратовской области выбиты окна в нескольких домах, также пострадала женщина, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

На базе близлежащей школы развернули пункт помощи гражданам, добавил он. «Специалисты также обследуют всю территорию, чтобы исключить какую-либо опасность. После завершения всех мероприятий жители смогут вернуться домой», — написал Бусаргин. Он отметил, что граждан могут бесплатно разместить в гостиницах при необходимости.

Аэропорт Саратова второй раз с начала суток ввел ограничения на полеты
Политика

В ночь на 11 ноября Бусаргин сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры в результате атаки беспилотников.

За сутки 11 ноября аэропорт Самары дважды вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов — в 1:39 мск и в 8:16 мск. Ограничения после второй приостановки продолжают действовать.

За ночь силы ПВО сбили 37 беспилотников. Восемь из них перехватили над Саратовской областью.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Саратовская область Роман Бусаргин БПЛА

