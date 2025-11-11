Женщина пострадала при атаке БПЛА на Саратовскую область
В результате атаки дронов на Заводской район Саратовской области выбиты окна в нескольких домах, также пострадала женщина, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.
На базе близлежащей школы развернули пункт помощи гражданам, добавил он. «Специалисты также обследуют всю территорию, чтобы исключить какую-либо опасность. После завершения всех мероприятий жители смогут вернуться домой», — написал Бусаргин. Он отметил, что граждан могут бесплатно разместить в гостиницах при необходимости.
В ночь на 11 ноября Бусаргин сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры в результате атаки беспилотников.
За сутки 11 ноября аэропорт Самары дважды вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов — в 1:39 мск и в 8:16 мск. Ограничения после второй приостановки продолжают действовать.
За ночь силы ПВО сбили 37 беспилотников. Восемь из них перехватили над Саратовской областью.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой