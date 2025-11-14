 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На Крымском мосту временно перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил телеграм-канал о ситуации на дороге.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 20.00 до 23.00 мск средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами, в том числе 14 над акваторией Черного моря и еще четыре — над Крымом.

С 3 ноября также запрещен проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридных автомобилей, следующих со стороны Краснодарского края. В администрации края объяснили меру «рекомендациями антитеррористической комиссии».

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Крымский мост движение Крым

