На Крымском мосту временно перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил телеграм-канал о ситуации на дороге.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 20.00 до 23.00 мск средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над регионами, в том числе 14 над акваторией Черного моря и еще четыре — над Крымом.

С 3 ноября также запрещен проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридных автомобилей, следующих со стороны Краснодарского края. В администрации края объяснили меру «рекомендациями антитеррористической комиссии».