Над Россией за два часа сбили 34 украинских дрона

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Большинство сбитых дронов пришлось на Черное море, над акваторией которого перехватили 14 БПЛА, еще по девяти ПВО отработала в Белгородской области, по четырем — над Крымом. По три беспилотника уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, один — над Курской областью.

Минобороны России ранее вечером рассказало, что в период с 18:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 14 дронов в небе над Крымом и над акваторией Черного моря. ПВО работала и в Севастополе. Несколькими часами ранее над морской акваторией перехватили 11 беспилотников, а над Крымом — один.

Утром Минобороны также отчиталось о 130 перехваченных над Россией дронах. Беспилотники сбили в том числе над территорией Московского региона и Черным морем