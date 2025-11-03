 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

По Крымскому мосту запретили проезд электромобилей

По Крымскому мосту запретили проезд электрокаров и гибридных автомобилей
Речь идет об участка федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до моста. Водителям рекомендовали пользоваться сухопутным маршрутом от Таганрога до Джанкоя

С 3 ноября запрещен проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридных автомобилей, следующих со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Запрет касается участка федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от километра 134+660 до 145+400). Водителям электрокаров рекомендовали пользоваться альтернативной дорогой — сухопутным маршрутом от Таганрога до Джанкоя.

В администрации края объяснили меру «рекомендациями антитеррористической комиссии».

Власти объяснили запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

После подрыва моста в октябре 2022 года был запрещен проезд грузовиков, а также организован досмотр следующих по мосту легковых автомобилей и автобусов.

Крымский мост имеет длину 19 км, соединяет Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края. Мост проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег в Керчи. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Крымский мост запрет электромобили
Материалы по теме
Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту запросили пожизненное
Политика
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Политика
Движение на Крымском мосту открыли спустя полчаса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Саратова приостановил рейсы Политика, 00:20
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В России запретили вывоз необходимой для производства удобрений серы Политика, 00:10
Над четырьмя регионами России за три часа сбили восемь дронов Политика, 00:00
По Крымскому мосту запретили проезд электромобилей Общество, 00:00
Россиян ожидает короткая рабочая неделя Общество, 00:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Актер Энгин Чаглар погиб в Стамбуле в ДТП Общество, 02 ноя, 23:57
Вучич заявил о готовности продавать боеприпасы Европе без ограничений Политика, 02 ноя, 23:53
В Харькове прогремели взрывы Политика, 02 ноя, 23:23
WhatsApp вслед за Telegram ввел авторизацию через электронную почту Политика, 02 ноя, 23:15
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 02 ноя, 23:00
Reuters сообщил, что Турция нарастила закупки нефти не из России Политика, 02 ноя, 22:44
«Мослифт» опроверг сообщения о падении лифта с женщиной Общество, 02 ноя, 22:43