По Крымскому мосту запретили проезд электромобилей
С 3 ноября запрещен проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридных автомобилей, следующих со стороны Краснодарского края. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Запрет касается участка федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от километра 134+660 до 145+400). Водителям электрокаров рекомендовали пользоваться альтернативной дорогой — сухопутным маршрутом от Таганрога до Джанкоя.
В администрации края объяснили меру «рекомендациями антитеррористической комиссии».
После подрыва моста в октябре 2022 года был запрещен проезд грузовиков, а также организован досмотр следующих по мосту легковых автомобилей и автобусов.
Крымский мост имеет длину 19 км, соединяет Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края. Мост проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег в Керчи. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс.
