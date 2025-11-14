 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Депутаты предложили обязать маркировать созданные ИИ видео

Депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов о регулировании использования искусственного интеллекта (ИИ) при создании видеоконтента, сообщает «РИА Новости». Инициатором выступил депутат Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).

Первый проект вводит обязательную маркировку видео, созданных с применением ИИ: видимый знак при просмотре и машиночитаемую метку в метаданных с указанием факта использования технологий, даты и владельца ресурса. Такая мера призвана обеспечить прозрачность и позволит отличать реальные записи от синтетических, что позволит предотвратить распространение дезинформации и дипфейков.

Второй проект дополняет КоАП статьей об ответственности за отсутствие маркировки: штрафы составят от 10–50 тыс. рублей для граждан, 100–200 тыс. — для должностных лиц и 200–500 тыс. — для юридических лиц.

Гусев заявил, что маркировка должна «защищать пользователей от обмана», поскольку ИИ способен «визуальные образы, неотличимые от реальности», и любое подобное содержание должно быть обозначено. «Это вопрос доверия, безопасности и ответственности перед обществом», — резюмировал он.

Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект
Политика
Игорь Краснов на совещании&nbsp;с председателями федеральных судов, 21 октября 2025 года

В октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поднять вопрос маркировки контента, созданного ИИ, запустив соответствующий опрос в мессенджере Max. Спикер, в частности, отметил, что нейросети все чаще стали применять для создания не только текстов, но также фото и видео, а результат зачастую невозможно отличить от контента, созданного человеком.

Первой страной, которая ввела маркировку для сгенерированного ИИ контента, стал Китай. Вступившие в начале сентября требования обязали платформы и разработчиков сообщать о создании их сервисами материалов при помощи искусственного интеллекта. Мера направлена на борьбу с дезинформацией.

Полина Дуганова
видео нейросети Депутаты законопроект

