В ДТП с ехавшим из Хургады туристическим автобусом пострадали 25 россиян
При столкновении автобуса с туристами и грузовика в Египте пострадали 36 человек, включая 34 иностранцев, передает Al Masry al Youm. Еще два человека, включая водителя автобуса, погибли.
Автобус следовал из Хургады в туристические места в Каире.
В Российском союзе туриндустрии сообщили РБК, что среди пострадавших есть 25 россиян и двое иностранцев, состояние их здоровья уточняется. По предварительной информации, в результате ДТП погибла женщина.
«В автобусе находились граждане Литвы и Швеции. Они ехали на автобусе на экскурсию из Хургады в Каир. Сейчас пострадавшие находятся в госпитале. Им оказывается вся необходимая помощь», — добавили в пресс-службе.
РБК направил запрос в Генконсульство России в Хургаде
Материал дополняется
