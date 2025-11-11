В ДТП с ехавшим из Хургады туристическим автобусом пострадали 25 россиян

Фото: Gehad Hamdy / Global Look Press

При столкновении автобуса с туристами и грузовика в Египте пострадали 36 человек, включая 34 иностранцев, передает Al Masry al Youm. Еще два человека, включая водителя автобуса, погибли.

Автобус следовал из Хургады в туристические места в Каире.

В Российском союзе туриндустрии сообщили РБК, что среди пострадавших есть 25 россиян и двое иностранцев, состояние их здоровья уточняется. По предварительной информации, в результате ДТП погибла женщина.

«В автобусе находились граждане Литвы и Швеции. Они ехали на автобусе на экскурсию из Хургады в Каир. Сейчас пострадавшие находятся в госпитале. Им оказывается вся необходимая помощь», — добавили в пресс-службе.

РБК направил запрос в Генконсульство России в Хургаде

