Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Гражданка России погибла в ДТП при столкновения туристического автобуса и грузовика в Египте, сообщили РБК в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Пострадали 25 россиян и два иностранных гражданина. Одна женщина из Российской Федерации погибла», — говорится в сообщении.
Данные о погибшей россиянке в РСТ не уточнили.
ДТП произошло по дороге из Хургады в Рас-Гариб, к северу от провинции Красное море. Попавший в аварию автобус перевозил экскурсионную группу. По данным портала Cairo24, всего пострадало 39 человек, погибли двое — египтянин и россиянка.
Как уточняет издание, в ДТП пострадали в основном туристы-иностранцы — 27 россиян, два литовца и семь финнов, — а также трое египтян: два водителя и экскурсовод.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В центральной больнице Рас-Гариба, куда доставлялись пострадавшие, объявлено чрезвычайное положение.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой