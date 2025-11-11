 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте

Фото: Amr Abdallah Dalsh / REUTERS
Фото: Amr Abdallah Dalsh / REUTERS

Гражданка России погибла в ДТП при столкновения туристического автобуса и грузовика в Египте, сообщили РБК в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Пострадали 25 россиян и два иностранных гражданина. Одна женщина из Российской Федерации погибла», — говорится в сообщении.

Данные о погибшей россиянке в РСТ не уточнили.

В ДТП с ехавшим из Хургады туристическим автобусом пострадали 25 россиян
Общество
Фото:Atta / Global Look Press

ДТП произошло по дороге из Хургады в Рас-Гариб, к северу от провинции Красное море. Попавший в аварию автобус перевозил экскурсионную группу. По данным портала Cairo24, всего пострадало 39 человек, погибли двое — египтянин и россиянка.

Как уточняет издание, в ДТП пострадали в основном туристы-иностранцы — 27 россиян, два литовца и семь финнов, — а также трое египтян: два водителя и экскурсовод.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В центральной больнице Рас-Гариба, куда доставлялись пострадавшие, объявлено чрезвычайное положение.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Египет ДТП россияне погибшие туристы

