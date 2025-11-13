Минобороны: над Крымом и Черным морем за два часа уничтожили 14 дронов

Над Крымом и Черным морем за два часа перехватили 14 дронов

Фото: Минобороны России

В период с 18:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 14 дронов в небе над Крымом и над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны.

Двумя часами ранее военное ведомство также сообщило о перехвате 14 дронов над Черным морем, Курской областью и Крымом. Над морской акваторией перехватили 11 беспилотников, а над Крымом — один.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе в 17:25 мск. Позже в городе сработала система ПВО.

В ночь на 13 ноября силы ПВО отразили атаку 130 дронов в регионах и над Черным морем.