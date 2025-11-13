Над Крымом и Черным морем за два часа перехватили 14 дронов
В период с 18:00 до 20:00 мск средства ПВО уничтожили 14 дронов в небе над Крымом и над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны.
Двумя часами ранее военное ведомство также сообщило о перехвате 14 дронов над Черным морем, Курской областью и Крымом. Над морской акваторией перехватили 11 беспилотников, а над Крымом — один.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу в городе в 17:25 мск. Позже в городе сработала система ПВО.
В ночь на 13 ноября силы ПВО отразили атаку 130 дронов в регионах и над Черным морем.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций