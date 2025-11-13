ПВО за ночь уничтожила над Россией 130 дронов
За минувшую ночь силы ПВО сбили 130 беспилотников, в том числе над территорией Московского региона и Черным морем, сообщает Минобороны.
Больше всего БПЛА уничтожили над Курской и Белгородской областями (по 32). Также дроны были уничтожены над территориями Воронежской области (20) и Черным морем (17).
Еще семь беспилотников перехватили над Крымом, шесть — над Орловской областью, пять — над Краснодарским краем и четыре — над Тамбовской областью. Три дрона сбили над Ростовской областью, два — над Брянской и по одному — над Тульской областью и Московским регионом.
Ночью аэропорты Тамбова, Калуги, Геленджика и Краснодара приостановили прием и выпуск рейсов. По состоянию на 8:20 мск ограничения сняты в аэропорту Калуги, в трех других воздушных гаванях меры продолжают действовать.
