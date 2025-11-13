Советник главы Крыма заявил об информационной атаке Украины на регион
Крым подвергся информационной атаке, распространяются «вбросы» и «фейки», заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
Он пояснил, что штатную работу ПВО злоумышленники выдают за прилеты и попадания, несмотря на то, что данная информация не соответствует действительности.
«Доверяйте только официальным источникам информации. Соблюдайте информационную гигиену», — подчеркнул Крючков. Он также напомнил жителям Крыма об ответственности за съемку и публикацию работы систем ПВО.
Об атаке Крючков заявил на фоне сообщений о сбитых в регионе беспилотниках. Так, вечером 13 ноября Минобороны отчиталось о 14 дронах, уничтоженных над Крымом и акваторией Черного моря за два часа. До этого губернатор Михаил Развожаев предупредил о работе ПВО в Севастополе.
