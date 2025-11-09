 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Крымом за три часа сбили десять украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили десять украинских беспилотников над Крымом с 20:00 до 23:00 мск, сообщает Минобороны.

Минувшей ночью над полуостровом было уничтожено 12 дронов.

Военные за ночь перехватили 44 украинских дрона над двумя регионами
Политика

До этого ведомство отчиталось о 15 беспилотниках, которые подавили над Крымом, Волгоградской, Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.

В ночь на 8 ноября над российскими регионами были сбиты 79 украинских дронов, в том числе над Ростовской, Брянской, Курской, Волгоградской и Белгородской областях. На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты вводили в ряде аэропортов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Теги
Крым беспилотники дроны Минобороны

Прямой эфир
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Умер экс-комиссар Национальной футбольной лиги США Пол Тальябу Спорт, 00:36
В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью The Guardian Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Снижение цен на жилье в России в октябре резко замедлилось Недвижимость, 00:00
Баффетт опубликует последнее письмо акционерам Финансы, 00:00
Монеточку госпитализировали с отеком Квинке во время концерта в Риге Общество, 09 ноя, 23:52
Над Крымом за три часа сбили десять украинских дронов Политика, 09 ноя, 23:49
Аэропорт Льежа приостановил работу из-за неопознанных дронов Политика, 09 ноя, 23:33
Жителям британского графства пообещали ремонт дорог через 103 года Общество, 09 ноя, 23:26
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 09 ноя, 23:00
Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам Политика, 09 ноя, 22:51
Несколько человек пострадали при столкновении поездов под Братиславой Общество, 09 ноя, 22:48
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 09 ноя, 22:30
Убитый лейтенант ЦАХАЛ оказался одним из заложников, переданных ХАМАС Политика, 09 ноя, 22:24