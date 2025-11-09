Над Крымом за три часа сбили десять украинских дронов

Средства ПВО сбили десять украинских беспилотников над Крымом с 20:00 до 23:00 мск, сообщает Минобороны.

Минувшей ночью над полуостровом было уничтожено 12 дронов.

До этого ведомство отчиталось о 15 беспилотниках, которые подавили над Крымом, Волгоградской, Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.

В ночь на 8 ноября над российскими регионами были сбиты 79 украинских дронов, в том числе над Ростовской, Брянской, Курской, Волгоградской и Белгородской областях. На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты вводили в ряде аэропортов.