В Севастополе сработала ПВО
Силы ПВО в Севастополе отражают атаку украинских дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, сбиты четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега», — написал он в телеграм-канале.
Ранее, около 17:30, власти объявили в Севастополе воздушную тревогу. Развожаев также отметил, что гражданские объекты в городе не пострадали.
Минобороны сообщило о перехвате с 16:00 до 18:00 14 беспилотников над Черным морем, Крымом и Курской областью. Над морской акваторией перехватили 11 дронов, а над Крымом — один.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций