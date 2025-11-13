В Севастополе сработала ПВО

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Силы ПВО в Севастополе отражают атаку украинских дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбиты четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега», — написал он в телеграм-канале.

Ранее, около 17:30, власти объявили в Севастополе воздушную тревогу. Развожаев также отметил, что гражданские объекты в городе не пострадали.

Минобороны сообщило о перехвате с 16:00 до 18:00 14 беспилотников над Черным морем, Крымом и Курской областью. Над морской акваторией перехватили 11 дронов, а над Крымом — один.