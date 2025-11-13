 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Саакашвили попросил Зеленского включить его в список пленных

Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: Irakli Gedenidze / EPA / ТАСС)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список пленных. Об этом он заявил в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он напомнил об имеющемся украинском гражданстве и отметил, что содержится под стражей «пророссийским режимом Грузии».

«Включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя исполнительного комитета Национального совета реформ, незаконно удерживаемого пророссийским режимом Грузии, в список гражданских пленных этой войны», — написал Саакашвили.

Саакашвили пожаловался на трансляцию российских каналов в камере
Политика
Михаил Саакашвили

Особую обеспокоенность экс-президента вызвал его перевод из клиники обратно в тюрьму. Саакашвили заявил, что вынужден вернуться «к тому же персоналу, который отравил его в марте 2022 года».

Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года, когда он нелегально вернулся в Грузию. Во время заключения он объявил длительную голодовку, после которой его перевели в клинику. По четырем уже вынесенным приговорам он должен оставаться в тюрьме до 2034 года.

В настоящее время против экс-президента продолжаются судебные процессы. Тбилисский городской суд рассматривает дело о разгоне протестов 2007 года, а генпрокуратура 6 ноября возбудила новое дело о призыве к свержению власти. Сам Саакашвили утверждает, что опасается за свою жизнь в новых условиях содержания.

Ксения Потрошилина
Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Грузия
Михаил Саакашвили фото
Михаил Саакашвили
политик, экс-президент Грузии
21 декабря 1967 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

