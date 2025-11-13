 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Саакашвили пожаловался на трансляцию российских каналов в камере

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (Фото: SaakashviliMikheil / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в камеру после двухлетнего лечения в тюремной больнице. Об этом сам политик рассказал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Вчера меня вернули из тюремной больницы, где я проходил лечение от тяжелого отравления, к тем, кто меня отравил», — рассказал он.

По словам Саакашвили, в камере доступны только российские телеканалы, за исключением одного азербайджанского, а сама тюрьма полностью заполнена. «Похоже, они боятся, что я присоединюсь к остальным и устрою революцию», — предположил политик.

Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года, когда он нелегально вернулся в Грузию. Во время заключения он объявил длительную голодовку, после которой его перевели в клинику. По четырем уже вынесенным приговорам он должен оставаться в тюрьме до 2034 года. Обвинения включают избиение депутата, растрату государственных средств, разгон акции протеста в 2007 году и незаконное пересечение границы.

В настоящее время против экс-президента продолжаются судебные процессы. Тбилисский городской суд рассматривает дело о разгоне протестов 2007 года, а генпрокуратура 6 ноября возбудила новое дело о призыве к свержению власти. Сам Саакашвили утверждает, что опасается за свою жизнь в новых условиях содержания.

Ксения Потрошилина
Михаил Саакашвили Грузия
Михаил Саакашвили фото
Михаил Саакашвили
политик, экс-президент Грузии
21 декабря 1967 года

