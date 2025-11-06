Саакашвили предъявят новое обвинение в призывах к свержению власти

Михаил Саакашвили присутствует по видеосвязи на судебном заседании в 2023 году (Фото: Ираклий Геденидзе / АР / ТАСС)

Генеральная прокуратура Грузии предъявит бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили обвинение в призывах к свержению государственной власти, следует из заявления ведомства.

«В результате расследования, на основании полученных доказательств, Михаилу Саакашвили будет предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса Грузии — подстрекательство к насильственному изменению конституционного строя Грузии или к свержению государственной власти», — говорится в сообщении.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. По итогам выборов 2012 года основанное им «Единое национальное движение» (ЕНД) не получило большинства в парламенте, а в октябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию. В республике на него и его соратников завели ряд уголовных дел. В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию. Его задержали. В СИЗО он несколько раз объявлял голодовку.

Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статьям о саботаже, пособничестве враждебной деятельности иностранного государства, финансировании деятельности, направленной против национальной безопасности, и призывах к свержению власти.

Помимо Саакашвили по делу также проходят представители оппозиционных партий Грузии: Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели»), Ника Гварамия и Ника Мелия («Ахали»), Зураб Джапаридзе («Гирчи — Больше свободы»), Элене Хоштария («Дроа»), Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе («Лело для Грузии»).

По версии следствия, Хоштария, Вашадзе и Зураб Джапаридзе, будучи лидерами оппозиционных партий, передали представителям других государств сведения об импорте нефтепродуктов в Грузию, о ситуации в военной сфере страны и списки госслужащих. Кроме того, они распространяли ложную информацию об использовании воздушного пространства Грузии для доставки иранских дронов в Россию.

На основании переданных данных различные страны ввели санкции в отношении почти 300 граждан Грузии, включая политических деятелей, государственных служащих и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, как полагают следователи, после поражения на выборах в 2024 году Зураб Джапаридзе, Вашадзе, Хоштария, Гварамия, Мелия, Хазарадзе и Бадри Джапаридзе призывали к свержению власти и сопротивлению полиции. В свою очередь, Саакашвили делал такие же призывы в социальных сетях и в видеообращениях, публикуемых в СМИ.

Как отмечается в публикации Генпрокуратуры, в результате начавшихся после выборов протестов пострадали 158 правоохранителей, а также оказались повреждены государственная и частная собственность на проспекте Руставели. По версии следствия, действия протестующих были согласованы с лидерами оппозиции.

В марте Городской суд Тбилиси приговорил Саакашвили к четырем годам и шести месяцам заключения за незаконное пересечение границы республики при возвращении из-за рубежа в 2021 году. Это четвертый приговор экс-президента: до этого его признали виновным в присвоении и растрате. В итоге совокупное наказание Саакашвили составит 12 лет и шесть месяцев лишения свободы.