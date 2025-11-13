 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

В Думе назвали провокационным заявление Роскачества об умных колонках

Депутат Боярский: заявление Роскачества об умных колонках безответственно
Сергей Боярский
Сергей Боярский (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Заявление Роскачества о том, что умные колонки распознают речь пользователей, даже пока они не активированы, является безответственным и провокационным, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в телеграм-канале.

«Заявление «эксперта» Роскачества безответственно и провокационно. Распространение безосновательных цифровых фобий среди населения — недопустимо. Связался с несколькими операторами умных колонок, они категорически опровергают эти тезисы», — написал парламентарий.

«Яндекс» ответил на совет не обсуждать секреты рядом с умными колонками
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что принцип работы умных колонок предполагает постоянный анализ звукового окружения, поэтому единственным способом скрыть от колонки секретную информацию является физическое выключение микрофона. По его словам, любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и маршруты.

Позже Кузьменко пояснил, что Роскачество в рамках собственного исследования не выявило ни одного умного устройства, которое «попалось бы на прослушке», но полностью исключать такую возможность не стоит. 

Представитель «Яндекса» в эфире Радио РБК опроверг заявление Кузьменко, отметив, что устройство с Алисой от компании не распознают человеческую речь и не передают ее в облако до активационного слова. В компании добавили, что умные колонки с Алисой оснащены кнопкой Mute. Эта кнопка позволяет физически отключить микрофоны: при ее нажатии они обесточиваются и полностью перестают записывать звук. Для возобновления работы микрофонов необходимо повторно нажать ту же кнопку.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Роскачество колонка Сергей Боярский прослушка

