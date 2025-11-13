 Перейти к основному контенту
«Яндекс» ответил на совет не обсуждать секреты рядом с умными колонками

«Яндекс»: устройства с Алисой не распознают речь до активационного слова
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

До произнесения активационного слова устройства с Алисой от «Яндекса» не распознают человеческую речь и не передают ее в облако. Так «Яндекс» прокомментировал РБК предостережение Роскачества не обсуждать секретную информацию рядом с умными колонками.

«Алиса в «Яндекс Станциях» не может слушать разговоры пользователя без его ведома. Пока не прозвучит активационное слово, устройства с Алисой работают в спящем режиме. Они не реагируют на человеческую речь и не отправляют ее в облако для распознавания. Процесс обработки голоса запускается только в тот момент, когда микрофоны улавливают активационное слово «Алиса», — заявили в компании.

Роскачество посоветовало не обсуждать секретные темы около умных колонок
Общество
Фото:Shutterstock

В компании добавили, что умные колонки с Алисой оснащены кнопкой Mute. Эта кнопка позволяет физически отключить микрофоны: при ее нажатии они обесточиваются и полностью перестают записывать звук. Для возобновления работы микрофонов необходимо повторно нажать ту же кнопку.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что принцип работы умных колонок предполагает постоянный анализ звукового окружения, поэтому единственным способом скрыть от колонки секретную информацию является физическое выключение микрофона. По его словам, любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и маршруты.

Как ранее пояснили в ведомстве, несмотря на то что умная колонка работает на постоянное прослушивание окружающих ее звуков, это не означает, что она непрерывно записывает и передает все разговоры.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Компании
Егор Алимов
Яндекс Алиса колонка «Роскачество» речь
ООО "ЯНДЕКС"

