Роскачество посоветовало не обсуждать секретные темы около умных колонок

Фото: Shutterstock

Не стоит обсуждать важную информацию рядом с умными колонками, полную приватность может гарантировать только отключение микрофона на таком устройстве, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

«Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения», — сказал он.

По его словам, любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и маршруты. При покупке умного устройства важно выбирать тот гаджет, у которого есть кнопка отключения микрофона, добавил он. Также важно регулярно проверять, какие разрешения были предоставлены устройству, пояснил Кузьменко.

В Роскачестве советуют отключать микрофон в те моменты, когда колонка не используется. Этот же принцип стоит применять к камерам на ноутбуках и закрывать их, чтобы обезопасить себя на случай взлома.

Как пояснили в ведомстве, несмотря на то что умная колонка работает на постоянное прослушивание окружающих ее звуков, это не означает, что она непрерывно записывает и передает все разговоры. Устройство работает по специальному слову-активатору, напомнили там.

Ранее в МВД дали советы, как обезопасить для детей использование умной колонки. Нужно в первую очередь активировать детский режим и безопасный поиск на устройстве, а также настроить фильтры для контента, пояснили в ведомстве. Также нужно отключить персонализированные ответы — тогда устройство не запомнит историю запросов. Кроме того, необходимо запретить в настройках профиля управление критичными электроприборами через голосовые команды и ограничить голосовые покупки, чтобы ребенок не мог оформить онлайн-заказ.