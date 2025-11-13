 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Технологии и медиа⁠,
0
Эксклюзив

Роскачество пояснило рекомендацию «не болтать» в комнате с умной колонкой

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Роскачество в рамках собственного исследования не выявило ни одного умного устройства, которое «попалось бы на прослушке», но полностью исключать такую возможность не стоит, рассказал РБК руководитель Центра цифровой экспертизы организации Сергей Кузьменко.

Он указал, что рекомендации, не обсуждать секретные темы около умных колонок "были сформированы на основании нашего исследования 2022 года". В середине 2022 года Роскачество протестировало четыре популярных смарт-колонки и заключило, что все образцы «адекватно понимают речь, отвечают на вопросы, находят информацию о погоде, включают музыку и управляют умным домом». Комментируя это исследование, Кузьменко заявил, что уязвимостей, касающихся объема и передачи данных, выявлено не было, но это не значит, что не нужно заботиться об информационной безопасности.

«Весь трафик, который отслеживали эксперты, был в зашифрованном виде и шел от колонки в момент общения <...> Однако в жизни, где мы окружены массой электронных устройств, прослушка вполне возможна исходя из потенциальных уязвимостей», — пояснил специалист.

Ранее Кузьменко в беседе с ТАСС заявил, что не стоит обсуждать важную информацию рядом с умными колонками — полную приватность может гарантировать только отключение микрофона. Этот же принцип стоит применять к камерам на ноутбуках — устройство стоит закрыть, если оно не используется.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Александр Ситюков Александр Ситюков
«Роскачество» гаджеты прослушивание разговоров прослушка

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Роскачество посоветовало не обсуждать секретные темы около умных колонок
Общество
Politico рассказала, как спецслужбы прослушивали ложу стадиона в Бельгии
Политика
В Госдуме опровергли планы отключения России от внешнего интернета
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Финский министр заявил, что сотрудничество Китая и России «зашло далеко» Политика, 16:53
В Думе поспорили о еврейском происхождении Чебурашки. Видео Общество, 16:48
Euronews узнал о намерении четырех стран ЕС оспорить квоты по мигрантам Политика, 16:46
«Спартак» оштрафовали за неявку Станковича на пресс-конференцию Спорт, 16:45
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Си Цзиньпин вслед за Трампом и Путиным отказался лететь на саммит G20 Политика, 16:36
«ВТБ Мои Инвестиции» спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 13% в 2026-м Инвестиции, 16:31
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
СПБ Биржа оценила перспективу запуска круглосуточных торгов в 3–5 лет Инвестиции, 16:25
Во Франции с Дурова сняли ограничения на перемещения Бизнес, 16:24
Не только импортозамещение: новые задачи для российской микроэлектроники Отрасли, 16:24
В Литве назвали, кто еще готов закрыть границу с Белоруссией Политика, 16:22
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Если вы достигаете 100% своих целей, вы поставили их неправильно Образование, 16:18
В Европе запретили называть джином безалкогольные напитки Вино, 16:16