Роскачество пояснило рекомендацию «не болтать» в комнате с умной колонкой

Фото: Shutterstock

Роскачество в рамках собственного исследования не выявило ни одного умного устройства, которое «попалось бы на прослушке», но полностью исключать такую возможность не стоит, рассказал РБК руководитель Центра цифровой экспертизы организации Сергей Кузьменко.

Он указал, что рекомендации, не обсуждать секретные темы около умных колонок "были сформированы на основании нашего исследования 2022 года". В середине 2022 года Роскачество протестировало четыре популярных смарт-колонки и заключило, что все образцы «адекватно понимают речь, отвечают на вопросы, находят информацию о погоде, включают музыку и управляют умным домом». Комментируя это исследование, Кузьменко заявил, что уязвимостей, касающихся объема и передачи данных, выявлено не было, но это не значит, что не нужно заботиться об информационной безопасности.

«Весь трафик, который отслеживали эксперты, был в зашифрованном виде и шел от колонки в момент общения <...> Однако в жизни, где мы окружены массой электронных устройств, прослушка вполне возможна исходя из потенциальных уязвимостей», — пояснил специалист.

Ранее Кузьменко в беседе с ТАСС заявил, что не стоит обсуждать важную информацию рядом с умными колонками — полную приватность может гарантировать только отключение микрофона. Этот же принцип стоит применять к камерам на ноутбуках — устройство стоит закрыть, если оно не используется.