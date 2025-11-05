Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в сервисах поиска жилья

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Злоумышленники похищают доступ к личным кабинетам через сервисы поиска жилья, сообщили РБК в пресс-службе компании F6.

Мошенники связываются с владельцами квартир под видом потенциальных покупателей и арендаторов, затем присылают жертвам ссылки на фишинговую страницу, на которой якобы размещено точно такое же объявление. После перехода жертвы на сайт преступники взламывают личные кабинеты, чтобы разместить лоты-приманки. С начала сентября специалисты F6 заблокировали восемь доменов, которые использовали мошенники.

Обнаруженные домены зарегистрированы в зонах .ru, .com, .icu, и .digital, в их названии использовались кроме бренда слова rent и flat. Эти домены использовались для создания фишинговых страниц, ссылки на которые злоумышленники распространяют двумя способами.

Первый способ — размещение объявлений через телеграм-каналы. С подставных аккаунтов публикуется сообщение, например: «Сдам квартиру на длительный срок», — и ложная ссылка, которая выглядит достоверно, но на самом деле ведет на фишинговую страницу. При переходе по ссылке пользователю предлагают указать номер телефона и выбрать способ авторизации на сайте, если тот введет запрашиваемые данные, его личный кабинет будет перехвачен мошенниками.

Второй способ — атака собственников жилья, которые размещают объявления о продаже или аренде недвижимости. Сначала мошенники переписываются с хозяевами жилья, а затем присылают сообщение о том, что нашли такую же квартиру, но по другому адресу, и прикрепляют ссылку к фишинговому сайту.

Ранее телефонные мошенники начали использовать информацию о недвижимости граждан из Росреестра. Сначала злоумышленники получают из Росреестра сведения об объектах недвижимости в собственности у конкретного лица. После этого они звонят потенциальной жертве и сообщают, например, о срочной проверке счетчиков, а в качестве согласия требуют продиктовать код из сообщения, которое может прийти от любого сервиса — каршеринга, маркетплейса, супермаркета.