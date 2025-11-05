 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в сервисах поиска жилья

F6: мошенники начали угонять аккаунты через сервисы сдачи и съема жилья
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Злоумышленники похищают доступ к личным кабинетам через сервисы поиска жилья, сообщили РБК в пресс-службе компании F6.

Мошенники связываются с владельцами квартир под видом потенциальных покупателей и арендаторов, затем присылают жертвам ссылки на фишинговую страницу, на которой якобы размещено точно такое же объявление. После перехода жертвы на сайт преступники взламывают личные кабинеты, чтобы разместить лоты-приманки. С начала сентября специалисты F6 заблокировали восемь доменов, которые использовали мошенники.

Мошенники в России начали применять схему «двойного агента»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Обнаруженные домены зарегистрированы в зонах .ru, .com, .icu, и .digital, в их названии использовались кроме бренда слова rent и flat. Эти домены использовались для создания фишинговых страниц, ссылки на которые злоумышленники распространяют двумя способами.

  • Первый способ — размещение объявлений через телеграм-каналы. С подставных аккаунтов публикуется сообщение, например: «Сдам квартиру на длительный срок», — и ложная ссылка, которая выглядит достоверно, но на самом деле ведет на фишинговую страницу. При переходе по ссылке пользователю предлагают указать номер телефона и выбрать способ авторизации на сайте, если тот введет запрашиваемые данные, его личный кабинет будет перехвачен мошенниками.
  • Второй способ — атака собственников жилья, которые размещают объявления о продаже или аренде недвижимости. Сначала мошенники переписываются с хозяевами жилья, а затем присылают сообщение о том, что нашли такую же квартиру, но по другому адресу, и прикрепляют ссылку к фишинговому сайту.

Ранее телефонные мошенники начали использовать информацию о недвижимости граждан из Росреестра. Сначала злоумышленники получают из Росреестра сведения об объектах недвижимости в собственности у конкретного лица. После этого они звонят потенциальной жертве и сообщают, например, о срочной проверке счетчиков, а в качестве согласия требуют продиктовать код из сообщения, которое может прийти от любого сервиса — каршеринга, маркетплейса, супермаркета.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
мошенники Недвижимость аренда жилья
Материалы по теме
В МВД предупредили о звонках мошенников под видом бухгалтеров
Общество
Пропавшая в Ленобласти девушка уехала в Карелию под влиянием мошенников
Общество
Дуров удивился числу обманутых пользователей Telegram Mini Apps. Видео
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Краснов поручил ускорить внедрение ИИ в работу судов Технологии и медиа, 05:08
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в сервисах поиска жилья Общество, 05:00
Трамп вновь выдвинул Айзекмана кандидатом на пост главы NASA Политика, 04:59
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Аэропорт Пензы возобновил работу спустя почти три часа Политика, 04:52
В Госдуме напомнили о штрафах за лысую зимнюю резину Общество, 04:46
Глава Кентукки сообщил о погибших и пострадавших при крушении самолета Общество, 04:20
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Ограничения на полеты в аэропорту Саратова продлились более трех часов Политика, 04:14
Краснов отмел негативные последствия для незнающих прав в суде Общество, 04:09
Краснов фразой Петра I назвал «коварством» затягивание судебных процессов Общество, 03:45
Аэропорт Самары приостановил полеты Политика, 03:42
Краснов назвал условия, когда суд становится творцом права Общество, 03:21
Краснов сообщил о роли новых технологий в судебных процессах Технологии и медиа, 03:11
Обломки БПЛА повредили в Орле несколько частных домов и хозпостройку Политика, 03:03