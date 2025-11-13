В Кремле дали оценку историческим лекциям Мединского для украинцев
Кремль положительно оценивает исторические лекции руководителя российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал претензии, выдвинутые заместителем главы украинского МИДа Сергеем Кислицей. В интервью с The Times он заявил, что Мединский открыл Стамбульские переговоры лекцией, в которой, по словам замминистра, исказил историю двух государств.
«Сами мы находим исторические лекции Мединского глубокими, интересными, увлекательными и содержательными», — сказал Песков.
Материал дополняется
