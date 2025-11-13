 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Моргенштерну на 10 лет запретили въезд в Литву

Литва запретила Моргенштерну въезд в страну на 10 лет
Моргенштерн
Моргенштерн (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Литва запретила въезд российскому исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом представитель департамента миграции Рокас Пукинскас сообщил агентству BNS.

«Запрет на въезд Алишера Моргенштерна в Литву вступает в силу немедленно и действует в течение десяти лет», — сказал он.

По его словам, ограничение на въезд ввели после предложения Министерства иностранных дел Латвии, направленного 6 ноября на основании того, что Моргенштерн «может представлять угрозу государственной безопасности».

МИД Литвы предложил внести Моргенштерна в список нежелательных лиц
Политика
Моргенштерн

В конце октября мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал объявить Моргенштерна нежелательным лицом в Латвии из-за его позиции по поводу Крыма из-за планов артиста провести концерт в городе. Он заявил, что исполнитель проявляет уважение к президенту России Владимиру Путину, а также включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Моргенштерн уехал из России в конце 2021 года, в 2022 году он осудил военную операцию на Украине. В том же году Минюст признал его иноагентом, а позже Следственный комитет объявил исполнителя в розыск по делу о нарушении порядка деятельности иноагента.

Александра Озерова
Моргенштерн Литва запрет на въезд
Алишер Моргенштерн фото
Алишер Моргенштерн
певец, музыкант, шоумен
17 февраля 1998 года

