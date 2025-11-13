Моргенштерну на 10 лет запретили въезд в Литву
Литва запретила въезд российскому исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом представитель департамента миграции Рокас Пукинскас сообщил агентству BNS.
«Запрет на въезд Алишера Моргенштерна в Литву вступает в силу немедленно и действует в течение десяти лет», — сказал он.
По его словам, ограничение на въезд ввели после предложения Министерства иностранных дел Латвии, направленного 6 ноября на основании того, что Моргенштерн «может представлять угрозу государственной безопасности».
В конце октября мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал объявить Моргенштерна нежелательным лицом в Латвии из-за его позиции по поводу Крыма из-за планов артиста провести концерт в городе. Он заявил, что исполнитель проявляет уважение к президенту России Владимиру Путину, а также включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
Моргенштерн уехал из России в конце 2021 года, в 2022 году он осудил военную операцию на Украине. В том же году Минюст признал его иноагентом, а позже Следственный комитет объявил исполнителя в розыск по делу о нарушении порядка деятельности иноагента.
