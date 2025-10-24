Мэр Вильнюса призвал объявить Моргенштерна нежелательным лицом в Литве

Мэр Вильнюса указал на позицию Моргенштерна насчет принадлежности Крыма и напомнил о его словах про Путина. Он призвал МИД Литвы оценить ситуацию и объявить рэпера персоной нон грата. Моргенштерн с 2021 года не живет в России

Алишер Валеев (Моргенштерн) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом иноагентом) следует объявить в Литве нежелательным лицом в том числе из-за его позиции относительно принадлежности Крыма. Такое мнение высказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Бенкунскас выступил с предложением перед концертом, который артист должен дать в городе.

«Я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как артист, не знающий, чей Крым, публично проявляет уважение к Путину и которого по запросу Службы безопасности Украины Министерство культуры Украины включило в Список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности», — объяснил свою позицию мэр.

Моргенштерн в 2021 году, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, нецензурно выругался и не дал четкого ответа. Он высказал мнение, что нет смысла разговаривать о событии, которое произошло, и добавил: «Мы на это уже не повлияем. Желаю всем кайфа и любви». Украинские власти и страны Запада не признают итоги референдума, по результатам которого Крым вошел в состав России. Москва считает вопрос о статусе полуострова закрытым. Свое отношение к российскому президенту Моргенштерн выражал словами «Путин — топ» и «Путин — красавчик».

Бенкунскас подчеркнул, что организатором концерта Моргенштерна выступает компания из Латвии.

«Эта история с приездом артиста повторяется уже в третий раз. Ранее звучали призывы к сознательности и ответственности организаторов мероприятия. <...>

Сам Вильнюс не может запретить въезд в город частным лицам. В связи с этим я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой оценить и рассмотреть возможность включения артиста Моргенштерна в список нежелательных лиц», — написал градоначальник.

Он также попросил литовский МИД оценить, не угрожает ли деятельность организатора концерта — агентства Ready Events, Sia — «информационной безопасности» Литвы.

«Надеюсь, что министерство проведет всестороннюю оценку и примет наилучшее решение», — заключил Бенкунскас.

Присвоение статуса нежелательного лица (персона нон грата), в частности, означает запрет въезда в страну. В список нежелательных лиц в Литве включены такие российские исполнители, как Филипп Киркоров, Хабиб Шарипов (известен под псевдонимом Хабиб) и Наташа Королева.

Моргенштерн покинул Россию в конце 2021 года. Позднее он выступил с осуждением военной операции на Украине. В России против него заведено дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, его имущество арестовано.