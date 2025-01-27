ТАСС узнал, что СК объявил в розыск Моргенштерна

Против рэпера заведено уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента, ему грозит до двух лет лишения свободы. Ранее в январе суд арестовал некоторое имущество Моргенштерна в России, в том числе дом в Подмосковье

Алишер Моргенштерн (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Следственный комитет объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом иноагентом), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Адвокат артиста Сергей Жорин не подтвердил и не опроверг агентству эти данные.

«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск», — заявили ТАСС в силовых органах.

В базе розыска МВД карточки с именем Моргенштерна нет.

Жорин отметил, что оснований для розыска его подзащитного нет, он не скрывается от следствия. «Его местонахождение следователю известно: Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял», — сказал юрист. Артист сообщал, что проходит курс «рехаба».

Дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, против Моргенштерна завели в сентябре прошлого года. По этой статье грозит до двух лет лишения свободы. Иноагентом рэпер был признан в мае 2022-го.

Минюст связывал внесение Моргенштерна в список иноагентов с его политической деятельностью, которую тот, по версии ведомства, вел на средства от компании Yoola Labs Ltd, партнерской сети YouTube, продвигающей блогеров, а также приведением в основанном им телеграм-канале «негативных оценок» решений органов власти России.

Адвокат Жорин говорил, что его подзащитный не признает свою вину. Кроме того, он отмечал, что ему «даже в самом негативном варианте», вероятно, не вынесут наказание в виде заключения в колонии, поскольку «Моргенштерн ранее не судим и не привлекался».

18 января стало известно, что суд запретил рэперу совершать юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

Певец уехал из России в конце 2021 года. Он осудил военную операцию на Украине.