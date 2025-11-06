МИД Литвы предложил внести Моргенштерна в список нежелательных лиц

Моргенштерн (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Министерство иностранных дел Литвы направило официальное представление о включении российского исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен в реестр иноагентов) в список лиц, которым запрещен въезд в республику. Шаг был предпринят после обращения мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса в МИД с соответствующей просьбой. Как следует из заявления мэра на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), документ адресован министру внутренних дел и Департаменту миграции Литвы.

Согласно действующему порядку, министр иностранных дел обладает правом направить такое представление, если имеются основания полагать, что иностранное лицо совершило за границей тяжкое преступление, участвовало в коррупционной деятельности или в отмывании денег. Также основанием для запрета может служить публичная поддержка или личное участие в действиях другого государства, которые нарушают нормы международного права. Дополнительным основанием является внесение лица в список нежелательных лиц в одной из стран Европейского союза, НАТО или Европейской ассоциации свободной торговли.

Окончательное решение о введении запрета на въезд принимает министр внутренних дел Литвы на основе поступившего представления.

В конце октября мэр Вильнюса призвал объявить Моргенштерна нежелательным лицом в Латвии из-за его позиции по поводу Крыма из-за планов артиста провести концерт в городе. Он заявил, что исполнитель проявляет уважение к президенту России Владимиру Путину, а также включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Моргенштерн в 2021 году, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, нецензурно выругался и не дал четкого ответа. Он высказал мнение, что нет смысла разговаривать о событии, которое произошло, и добавил: «Мы на это уже не повлияем. Желаю всем кайфа и любви». Украинские власти и страны Запада не признают итоги референдума, по результатам которого Крым вошел в состав России. Москва считает вопрос о статусе полуострова закрытым. Свое отношение к российскому президенту Моргенштерн выражал словами «Путин — топ» и «Путин — красавчик».

Вильнюс при этом не может запретить Моргенштерну въезд в город, поэтому мэр направил обращение в МИД. Также он попросил проверить, не угрожает ли деятельность организатора концерта — агентства Ready Events, Sia — «информационной безопасности» Литвы.