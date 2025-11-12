 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Тамбова приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Тамбова (Донское) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры призваны обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко.

Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты
Политика

В соседней с Тамбовской областью — Липецкой — объявлен режим воздушной опасности, сообщил глава города Ельца Вячеслав Жабин. В Воронежской области действует опасность атаки БПЛА, информирует губернатор Александр Гусев.

Ранее полеты в упомянутом воздушном хабе запрещали в ночь на 10 ноября. Ограничения тогда продлились менее трех часов, с 2:39 мск по 5:03 соответственно.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Тамбов приостановка полетов Росавиция

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Аэропорт Уфы закрыли для полетов
Политика
Аэропорт Калуги приостановил полеты
Политика
Аэропорт Оренбурга закрыли для полетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Reuters узнал, что ЛУКОЙЛ после санкций обратился с просьбой к США Бизнес, 23:51
Кения сообщила о запросах родственников об участии кенийцев в боях с ВСУ Политика, 23:51
Захарова обвинила Киев в срыве договоренности по обмену пленными Политика, 23:41
Аэропорт Тамбова приостановил полеты Политика, 23:13
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Белый дом назвал возможную дату остановки шатдауна Политика, 22:58
Посольство ФРГ ответило на обвинение в незаконной эксгумации в России Политика, 22:54
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Трамп надушил президента Сирии собственным парфюмом. Видео Политика, 22:36
Учредителя «Медиазоны» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Политика, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Арт-галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России Политика, 22:21
ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции 5 тыс. человек Общество, 22:19
Кремль заявил, что надеется на готовность Трампа к содействию по Украине Политика, 22:18
Кремль ответил на сообщения о гражданах ЮАР в зоне конфликта Политика, 22:11