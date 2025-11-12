Аэропорт Тамбова приостановил полеты

В аэропорту Тамбова (Донское) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры призваны обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко.

В соседней с Тамбовской областью — Липецкой — объявлен режим воздушной опасности, сообщил глава города Ельца Вячеслав Жабин. В Воронежской области действует опасность атаки БПЛА, информирует губернатор Александр Гусев.

Ранее полеты в упомянутом воздушном хабе запрещали в ночь на 10 ноября. Ограничения тогда продлились менее трех часов, с 2:39 мск по 5:03 соответственно.