Аэропорт Тамбова приостановил полеты
В аэропорту Тамбова (Донское) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Меры призваны обезопасить полеты, подчеркнул Кореняко.
В соседней с Тамбовской областью — Липецкой — объявлен режим воздушной опасности, сообщил глава города Ельца Вячеслав Жабин. В Воронежской области действует опасность атаки БПЛА, информирует губернатор Александр Гусев.
Ранее полеты в упомянутом воздушном хабе запрещали в ночь на 10 ноября. Ограничения тогда продлились менее трех часов, с 2:39 мск по 5:03 соответственно.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций