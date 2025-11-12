Почти 40 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу
Как минимум 37 человек погибли после падения автобуса в овраг в горном регионе Арекипа на юге Перу, передает Reuters.
Автобус ехал по шоссе из прибрежного города Чала в Арекипу и столкнулся с фургоном, после чего вылетел с дороги в ущелье глубиной около 200 м. В результате 36 человек погибли на месте, а еще один скончался в больнице, сообщило региональное управление здравоохранения. Еще 24 человека пострадали.
Число погибших стало одним из самых высоких среди автобусных аварий за последние годы в Латинской Америке и в Перу.
В октябре россиянка погибла при ДТП с экскурсионным автобусом в Абхазии. Транспортное средство следовало по маршруту в горах, но съехало с дороги.
