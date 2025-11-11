В Египте в ДТП с туристическим автобусом пострадали 27 россиян
27 российских туристов пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса в египетской провинции Красное Море. Общее число пострадавших в аварии достигло 41 человека, сообщает RT Arabic.
Пассажиры, находившиеся впереди, получили наиболее серьезные травмы. Среди пострадавших также оказались семь граждан Финляндии, два туриста из Литвы и три гражданина Египта, включая гида и водителя автобуса.
Предварительное расследование показало, что в результате аварии погибли два человека — водитель автобуса и один из пассажиров туристического автомобиля.
Туристы следовали в Каир в рамках экскурсионной программы, включающей посещение археологических и исторических достопримечательностей.
Ранее стало известно, что погибшая женщина также была гражданкой России. Все пострадавшие доставлены в госпиталь, где им оказывается помощь. Об этом РБК сообщил Российский союз туриндустрии.
