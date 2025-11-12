 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

В Минтрансе прокомментировали планы AirAsia летать в Россию

Фото: Pius Koller / Global Look Press
Фото: Pius Koller / Global Look Press

Минтранс России готов проработать предложения авиакомпании AirAsia о запуске своих рейсов в Россию, если от нее поступит соответствующий запрос, сообщили РБК в ведомстве.

О планах крупнейшего азиатского лоукостера выйти на российских рынок пассажирских авиаперевозок сообщил в интервью Радио РБК глава AirAsia Тони Фернандес. По его словам, перевозчик собирается в течение шести месяцев запустить первый рейс по маршруту Бангкок — Москва. Также AirAsia хотела бы летать из Японии во Владивосток.

Крупнейший в Азии лоукостер начнет полеты в Россию
Общество
Фото:Matt Hunt / Keystone Press Agency / Global Look Press

По словам Фернандеса, рейсы будут осуществляться на Airbus A330 с местами в эконом- и премиум-классе. Средняя цена билета из Бангкока в Москву составит $175–200 (14,1–16,2 тыс. руб. по текущему курсу). AirAsia рассчитывает перевозить порядка 600–650 тыс. человек ежегодно.

Авиакомпания AirAsia начала работать в 1996 году, базируется в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Она выполняет рейсы более чем по 100 направлениям почти в 20 странах, включая Японию, Сингапур, Шри-Ланку, Индию, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Казахстан, Узбекистан.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) положительно оценили будущее появление в России еще одной зарубежной авиакомпании. Там считают, что перевозчик сможет предложить выгодные цены и удобные стыковки, особенно на транзитные рейсы, в том числе в Японию и на дальние направления.

«Развитие конкуренции на рынке авиаперевозок — это всегда благо для пассажиров и туристов, так как конкуренция сдерживает рост уровня цен», — пояснил Радио РБК вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Авторы
Теги
Денис Малышев, Герман Костринский Герман Костринский
Радио РБК Минтранс Российский союз туриндустрии лоукостер

